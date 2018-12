Mit der EU-Datenschutzgrundverordnung befasst sich der Ausschuss Digitale Agenda am Mittwoch, 12. Dezember 2018, in einem öffentlichen Fachgespräch. Die Sitzung unter Vorsitz von Jimmy Schulz (FDP) beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eine Stunde.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Im Einzelnen geht es um einen Bericht der scheidenden Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff, zur Datenschutzgrundverordnung sowie der Vorsitzenden der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder, Helga Block, zugleich Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen, zum einheitlichen Vorgehen der Länder hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung. (vom/10.12.2018)

Zeit: Mittwoch, 12. Dezember 2018, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300

Interessierte Besucher können sich unter Angabe ihres Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums bis Dienstag, 11. Dezember, 17 Uhr, im Sekretariat des Ausschusses Digitale Agenda anmelden (Telefon: 030/227-32595, Fax: 030/227-36159, E-Mail: ada@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

