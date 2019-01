In seiner ersten Sitzung im neuen Jahr will der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) die Umtriebe des späteren Attentäters Anis Amri in Nordrhein-Westfalen in den Blick nehmen. Dazu sind für Donnerstag, 17. Januar 2019, zwei syrische Asylbewerber als Zeugen geladen, denen der Tunesier im Herbst 2015 in einer Flüchtlingsunterkunft in Emmerich am Niederrhein unliebsam aufgefallen war. Ebenfalls aussagen soll ein damaliger Mitarbeiter der Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund, der mit Amri zu tun hatte. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz von Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

„Der Tunesier ist sehr islamistisch radikal“

Die beiden Syrer Mohamed J. und Lokman D. hatten in Emmerich eine Zeitlang mit Amri zusammengelebt, J. im selben Zimmer der Unterkunft, D. im Nachbarraum. Im Oktober 2015 verständigte J. den in der Einrichtung tätigen Sozialarbeiter, dass er Amri für einen gefährlichen Islamisten halte. Er habe auf seinem Mobiltelefon Fotos und Videos von Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates (IS) gespeichert und seine Mitbewohner mit der Frage provoziert: „Was macht ihr hier im Land der Ungläubigen? Ich will nach Syrien gehen und im Dschihad kämpfen.“

Auch in seiner Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am 27. Juli 2016 berichtete J. über Amri: „Der Tunesier ist sehr islamistisch radikal.“ Er sei von Emmerich nach Berlin gezogen und habe dort „einen neuen Asylantrag gestellt mit einer neuen Identität“.

„Prüffall Islamismus“

Der syrische Kurde D. hatte sich im Herbst 2015 ebenfalls über Amri beschwert, der ihm mit fanatischer Frömmelei auf die Nerven ging. Amri habe versucht, den religiösen Lebenswandel seiner Mitbewohner zu zensieren und ihnen Vorschriften gemacht, wie der Islam korrekt zu praktizieren sei. Auch D. berichtete über verdächtige Fotos auf Amris Mobiltelefon und dessen Begeisterung für den Heiligen Krieg.

Für die deutschen Behörden war der Hinweis des Zeugen J. drei Monate nach Amris Einreise der erste Anhaltspunkt, der vermuten ließ, dass mit dem Tunesier etwas nicht stimmte. Die Information gelangte über die Ausländerbehörde in Kleve an das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt, das am 28. Oktober 2015 einen „Prüffall Islamismus“ anlegte.

Zeuge aus Nordrhein-Westfalen

Weitere Folgen hatte er der Vorgang allerdings nicht. Auch nachdem J. im Juli 2016 beim BAMF erneut auf Amri zu sprechen gekommen war, suchte keine deutsche Sicherheitsbehörde Konakt zu ihm. Erst am 30. Januar 2017, sechs Wochen, nachdem Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz den bis dahin opferreichsten radikalislamischen Terroranschlag in Deutschland verübt hatte, wurde J. von der Polizei vernommen.

Ein weiterer Zeuge aus Nordrhein-Westfalen, der am 17. Januar vor dem Ausschuss auftreten soll, war zum Zeitpunkt der Einreise Amris als Sachbearbeiter in der Erstaufnahmeeinrichtung im Dortmunder Stadtteil Hacheney beschäftigt. Dort nahm Mark Schimanski am 30. Juli 2015 die Personalien des Tunesiers auf, der sich freilich als Ägypter unter dem Namen „Mohammed Hassa“ vorstellte, und stellte ihm eine „Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender“ (BüMA) aus.

Radikalislamische Zelle in Dortmund

Die Ausländerbehörde in Berlin, wo Amri zwei Tage zuvor erstmals aufgetaucht war, hatte ihn nach Nordrhein-Westfalen weiterverwiesen. Im Herbst und Winter 2015 pendelte Amri freilich zwischen Emmerich, Dortmund und Berlin hin und her.

In Dortmund gab es in der Zeit, als Amri sich dort aufhielt, eine rührige radikalislamische Zelle unter Führung des gebürtigen Serben Boban Simeonovic, die Kontakte zum „Deutschsprachigen Islam-Kreis“ (DIK) um den Hildesheimer Prediger Abu Walaa unterhielt. Abu Walaa und vier seiner Mitstreiter stehen seit August 2017 in Celle vor Gericht.

Gelegentlich in der Moschee übernachtet

Mehrere Angehörige der Dortmunder Islamistenszene waren 2014 nach Syrien in den Krieg gezogen und sind dort mittlerweile umgekommen. Amri verkehrte in acht Dortmunder Moscheen und kannte auch die Privatwohnung des Salafistenchefs Simeonovic. Von einer Moschee besaß er sogar den Schlüssel, weil er dort gelegentlich übernachtete.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wollen die Abgeordneten am Donnerstag zudem einen weiteren Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz anhören. Der Zeuge mit dem Tarnnamen Carlo Macri ist in der für „Islamismus und islamistischen Terrorismus“ zuständigen Abteilung 6 als Referatsleiter im Bereich „Beschaffung“ mit Anwerbung und Einsatz von V-Leuten befassst. (wid/09.01.2019)

