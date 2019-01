Von der Tagesordnung am Donnerstag, 17. Januar 2019, abgesetzt hat der Bundestag die erstmalige Beratung eines Antrags der Fraktion Die Linke (19/4917) in dem diese fordert, in Berlin einen zentralen Erinnerungsort für die Opfer des NS-Vernichtungskrieges in Osteuropa zu schaffen.

„An das Leid der Opfer in Ost- und Ostmitteleuropa erinnern“

Ohne Zweifel gehörten die Opfer des NS-Vernichtungskrieges in Ost- und Ostmitteleuropa zu einer der größten Opfergruppen der Nazis, schreibt die Linksfraktion. Aus diesem Grund sei es eine wichtige Aufgabe der Erinnerungspolitik, für diese Opfergruppe einen zentralen Gedenkort im Zentrum Berlins zu schaffen, heißt es in dem Antrag.

Die Linksfraktion fordert weiter, an diesem zu schaffenden Erinnerungsort in angemessener Weise an das Leid der Opfer des NS-Vernichtungskrieges in Ost- und Ostmitteleuropa zu erinnern. Die inhaltliche und wissenschaftliche Begleitung des Erinnerungsortes soll aus Sicht der Abgeordneten einer fachlich qualifizierten Institution wie beispielsweise der „Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ oder dem „Dokumentationszentrum Topografie des Terrors übertragen werden. (hau/15.01.2019)