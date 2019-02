Der Bundestag hat am Donnerstag, 31. Januar 2019, erstmalig über einen Antrag der FDP (19/6265), mit dem sich diese für die Einrichtung einer Deutschen Transfergemeinschaft einsetzt, beraten. Nach der Aussprache im Plenum wurde die Vorlage zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen.

Die FDP tritt in ihrem Antrag für die Gründung einer Deutschen Transfergemeinschaft (DFG) ein, die sich um den Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft kümmern soll. Forschungsergebnisse in die unternehmerische Praxis zu übertragen, sei eine beständige Aufgabe, so die Fraktion. Hierfür sei es erforderlich, eine dauerhafte Institution mit personeller und finanzieller Substanz zu schaffen. Die Idee einer Transfergemeinschaft werde seit Längerem breit diskutiert und von der Mitgliedergruppe der Fachhochschulen in der Hochschulrektorenkonferenz und vor allem der Hochschulallianz für den Mittelstand unterstützt.

Erkenntnistransfer zusammen mit Unternehmen fördern

Nach Ansicht der FDP verfügt Deutschland zwar über ein differenziertes Forschungs- und Innovationssystem, jedoch sei der Transferkanal aus der Wissenschaft in die Wirtschaft und Gesellschaft deutlich unterentwickelt. Dies gelte sowohl für Forschung an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen und an den Universitäten als auch für den Transfer angewandter Forschung aus allen Hochschulen in die häufig mittelständisch geprägten Regionen hinein. Gleichzeitig sei an vielen Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine starke Zunahme der anwendungsorientierten Forschung zu beobachten, der in den jetzigen Förderstrukturen nicht ausreichend abgedeckt werde.

Die DTG solle unabhängig agieren können und als Selbstverwaltungseinrichtung Erkenntnistransfer aus der Wissenschaft in die praktische Anwendung durch Kooperationen mit Partnern aus der Wirtschaft, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, fördern. Kooperationen der Wissenschaft mit Politik und Verwaltung sowie Kultur und Zivilgesellschaft sollten ebenfalls möglich sein. Die DTG solle sowohl technologische als auch soziale Innovationen unterstützen.

Dazu will die FDP laut Vorlage zunächst einen hohen dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung stellen, der sich aus den Mitteln für die bisherigen Transferförderprogramme der Ministerien für Bildung und Forschung sowie für Wirtschaft und Energie zusammensetzen und nach und nach gesteigert werden soll. In der Endausbaustufe solle das Budget mindestens eine Milliarde Euro pro Jahr betragen. (rol/sas/31.01.2019)