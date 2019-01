Liveübertragung: Donnerstag, 31. Januar, 10.30 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 31. Januar 2019, erstmalig den noch nicht vorliegenden Jahreswirtschaftsbericht 2019. Mitberaten wird dann auch das Jahresgutachten 2018/2019 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (19/5800). Beide Vorlagen sollen nach einstündiger Debatte im Plenum zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden.

In seinem Jahresgutachten 2018/2019 empfiehlt der Sachverständigenrat der Bundesregierung, den anhaltenden Aufschwung für Reformen zu nutzen. Um den Wohlstand langfristig zu sichern, solle die Wirtschaftspolitik die Rahmenbedingungen der deutschen Volkswirtschaft verbessern und Handlungsspielräume zur Bewältigung neuer Herausforderungen schaffen, so das Gremium. „Von einer lenkenden Industriepolitik sollte sie Abstand nehmen“, heißt es zugleich.

Abgeschwächtes Wachstum erwartet

Konkret raten die Sachverständigen zu Modernisierungen im Arbeitszeitgesetz, um auf den Engpass bei Fachkräften zu reagieren. Niedrigere Arbeitsmarkthürden, ein flexibler Renteneintritt und Maßnahmen für mehr Frauen in der Erwerbstätigkeit könnten dazu beitragen, das inländische Arbeitskräftepotenzial zu erhöhen. Ein Fachkräftezuwanderungsgesetz könnte die notwendige qualifizierte Zuwanderung steigern. Diese „dürfte für die Sicherung des Wohlstands in Deutschland unverzichtbar sein“, schreiben die Sachverständigen.

Vorgeschlagen werden darüber hinaus Reformen, um das Wohnungsangebot in Ballungsräumen zu vergrößern. Die Vorschläge reichen von einer Erhöhung des Wohngelds bis hin zu Anreizen, damit sich Menschen häufiger für Wohneigentum entscheiden. Außerdem solle das gesetzliche Renteneintrittsalter allmählich erhöht werden. Für 2018 erwarten die Sachverständigen im Rückblick ein abgeschwächtes Wachstum von 1,6 Prozent, für 2019 rechnen sie mit 1,5 Prozent. Ungünstigere außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen, zeitweilige Produktionsprobleme und Kapazitätsengpässe dämpften das Expansionstempo, begründet das Gremium seine Erwartung. (pez/sas/22.01.2019)