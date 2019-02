Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend befasst sich am Mittwoch, 13. Februar 2019, in öffentlicher Sitzung mit den Engagementstrategien der Bundesministerien. Sechs Vertreterinnen und Vertreter von fünf Bundesministerien werden den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Die Sitzung unter Vorsitz von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal E 200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Förderprogramme, Preise, Thementage

Die Bundesministerien sind auf vielfältige Art und Weise mit engagementpolitischen Themen befasst. Während einzelne Ressorts lediglich mittelbar involviert sind, legen andere Förderprogramme auf, loben Preise aus oder beteiligen sich an entsprechenden Thementagen. Um sich einen Überblick über die Aktivitäten der Bundesministerien im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements zu verschaffen, sind zum öffentlichen Fachgespräch Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft geladen.

Die übrigen Bundesministerien, die entsprechende Aktivitäten im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements entfalten, werden in der folgenden Sitzung am Mittwoch, 13. März 2019, angehört. (vom/06.02.2019)

Zeit: Mittwoch, 13. Februar 2019, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-33582, Fax: 030/227-36581, E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

