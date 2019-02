Liveübertragung: Donnerstag, 14. März, 16.05 Uhr

Der Bundestag diskutiert über Regelungen zu Managergehältern am Donnerstag, 14. März 2019. Dazu haben die Fraktion Die Linke einen Antrag mit dem Titel „Managergehälter gesetzlich beschränken“ (19/7979) und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag mit dem Titel „Managergehälter am langfristigen Unternehmenserfolg orientieren“ angekündigt. Im Anschluss an die 45-minütige Debatte sollen die noch nicht vorliegenden Anträge zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Derzeit ist noch offen, ob der Ausschuss für Wirtschaft und Energie, der Finanzausschuss oder der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz die Federführung übernehmen wird.

Antrag der Linken

Managergehälter sollen nach dem Willen der Linken gesetzlich beschränkt werden. Die Gesamtbezüge eines Vorstandsmitglieds dürften nicht mehr als das Zwanzigfache der Bezüge eines sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der untersten Lohn- und Gehaltsgruppe des jeweiligen Unternehmens betragen, schreiben die Abgeordneten in ihrem Antrag. Managervergütungen sollten nur bis zu einer halben Million Euro im Jahr als Betriebsausgabe vom zu versteuernden Gewinn abzugsfähig sein. Eine Vergütung der Unternehmensvorstände mit Aktienoptionen will die Fraktion ausschließen. Außerdem wollen die Abgeordneten „übermäßige“ Abfindungen beschränken.

Die Ertragskraft und damit die langfristige Entwicklung eines Unternehmens könne durch unverhältnismäßig hohe Vorstandsvergütungen geschwächt werden, heißt es zur Begründung. Bei potenziellen Rechtsbrüchen müssten verantwortliche Manager zudem häufig nicht hinreichend persönlich haften. Die Abgeordneten verweisen hierbei auf die begrenzten Ressourcen von Strafverfolgungsbehörden. (hau/28.02.2019)