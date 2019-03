Die Grünen wollen abstammungsrechtliche Regelungen an die Einführung gleichgeschlechtlicher Ehen anpassen und haben dazu einen Gesetzentwurf (19/2665) eingebracht, der am Montag, 18. März 2019, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz ist. Die Sitzung unter Vorsitz von Stephan Brandner (AfD) beginnt um 13.30 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Gesetzentwurf der Grünen

In ihrem Gesetzentwurf verweisen die Grünen darauf, dass der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts zwar die Ungleichbehandlung lesbischer und schwuler Paare gegenüber heterosexuellen Paaren im Eherecht beseitigt habe, die geltenden Abstammungsregeln aber noch nicht daran angepasst seien.

Deshalb solle, so der Entwurf, die sogenannte gesetzliche Fiktion, wonach der Ehemann der Mutter automatisch der zweite rechtliche Elternteil des Kindes ist, auf die Ehefrau der Mutter erweitert werden. Zweitens eröffne die neue Regelung die Möglichkeit der Mutterschaftsanerkennung analog zur Vaterschaftsanerkennung. (mwo/11.03.2019)

Zeit: Montag, 18. März 2019, 13.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

