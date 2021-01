„Mehrfach ausgegrenzt – Zur Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und junger Menschen in Gemeinschaftsunterkünften“ lautet der Titel eines öffentlichen Fachgesprächs der Kinderkommission des Bundestages am Mittwoch, 13. Januar 2021. Der öffentliche Teil der Sitzung unter Vorsitz von Norbert Müller (Die Linke) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden. Die Kinderkommission ist ein Unterausschuss des Familienausschusses. Geladen sind vier Sachverständige aus dem Bereich der Flüchtlingshilfe.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Liste der geladenen Sachverständigen