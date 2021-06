Liveübertragung: Mittwoch, 23. Juni, 18.50 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Mittwoch, 23. Juni 2021, in einer halbstündigen Debatte mit Vorlagen zur Wohnungspolitik. Abgestimmt wird über einen Antrag von CDU/CSU und SPD mit dem Titel „Zukunft der Innenstädte – Perspektiven für lebendige Städte und Zentren“ (19/30978) und über einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Gemeinsam leben, gemeinsam lernen – Eine Bauoffensive für Studierende und Auszubildende unter einem Dach“ (19/23927), zu dem der Bauausschuss eine Beschlussempfehlung vorgelegt hat (19/24804 Buchstabe a).

Erstmals beraten und gleich abgestimmt werden außerdem ein Antrag der Fraktion Die Linke für ein „Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau“ (19/30600) und ein weiterer Antrag der FDP mit dem Titel „Durch Subjektförderung den Lock-In überwinden und neuen Wohnraum schaffen – Nachfrageorientiert, ökologisch und effizient“ (19/30944). Abschließend beraten wird auch ein Antrag der Linken zur Wiedereinführung der Wohnungsgemeinnützigkeit (19/17771 neu). Dazu liegt eine Beschlussempfehlung des Bauausschusses vor (19/30044 Buchstabe b). Abgestimmt wird zudem über einen Gesetzentwurf der Linken zur Einführung eines Grundrechts auf Wohnen (19/16479). Der Rechtsausschuss hat eine Beschlussempfehlung abgegeben (19/29453).

Antrag der Koalition

Die Koalition fordert von der Bundesregierung, „umgehend eine Innenstadt-Strategie zu erarbeiten, die sich an den durch die COVID-19-Pandemie verschärften Herausforderungen und Problemlagen“ orientiert (19/30978).

So sollen etwa Fördermaßnahmen des Bundes gebündelt und mittelfristig ein ressortübergreifender Aktionsplan nachhaltige Innenstadt aufgelegt werden. Darüber hinaus sollen im Rahmen von bundesweiten Wettbewerben „vorbildliche Innenstadtkonzepte“ ausgezeichnet werden. So könne ein Netzwerk von „kreativen Kommunen mit innovativen Innenstadtkonzepten“ etabliert werden, die auch den Handel miteinbeziehen, heißt es.

Erster Antrag der FDP

Die FDP will mit ihrem Antrag bildungsbezogenes Wohnen fördern (19/23927). Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung darin auf, mit den Ländern nach Möglichkeiten zu suchen, öffentlich-private-Partnerschaften zu nutzen und den Ankauf von Belegungsrechten von privaten Bauherren zur Unterbringung von Studierenden und Auszubildenden zu prüfen. Studierendenwerke sollten auch für Auszubildende geöffnet werden, um damit das gemeinsame Zusammenleben von Studierenden und Auszubildenden in Wohnheimen zu ermöglichen und umzusetzen, heißt es in dem Antrag weiter. Auch solle darauf hingewirkt werden, dass mit Bundesmitteln geförderter studentischer Wohnraum ebenfalls Auszubildenden offensteht.

Die Herausforderungen angespannter Wohnungsmärkte träfen Auszubildende und Studierende in gleicher Weise, begründen die Abgeordneten ihren Vorstoß. Während Studierendenwerke Wohnraum für Studierende zur Verfügung stellten, gebe es für Azubis häufig keine gezielten Wohnangebote.

Zweiter Antrag der FDP

Mietern, die aus einer Wohnung in einem angespannten Wohnungsmarkt ausziehen, an deren Art Mangel besteht, soll es nach Ansicht der Liberalen ermöglicht werden, „den Quadratmeterpreis in die neue Wohnung mitzunehmen, sofern analog zum Mietspiegel die Beschaffenheit, Ausstattung und Wohnlage nicht erheblich von der Ursprungswohnung abweicht“.

Dies fordert der zweite Antrag der FDP (19/30944), mit dem die Fraktion dem sogenannten Log-In-Effekt begegnen will, wonach Mieter über Jahre hinweg Wohnung bewohnen, die für ihre Bedarfe eigentlich unpassend geworden seien.

Erster Antrag der Linken

Die Linke fordert von der Bundesregierung, ein Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau vorzulegen. Gemeinsam mit den Ländern solle sie durch die Verlängerung von Sozialbindungen „den Verlust von Sozialwohnungen“ aufhalten, heißt es in ihrem Antrag (19/30600).

Außerdem gelte es, die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau „deutlich“ aufzustocken und auf den Neubau, Ankauf und die Modernisierung von sozial gebundenen Mietwohnungen zu begrenzen.

Zweiter Antrag der Linken

Die Linksfraktion drängt die Bundesregierung zur Wiedereinführung einer Wohnungsgemeinnützigkeit. In Absprache mit Ländern und Kommunen solle der Bundestag einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, fordern die Abgeordneten in ihrem zweiten Antrag (19/17771). Grundsatz müsse sein, dass ein Unternehmen als gemeinnützig gilt, wenn es vorrangig und dauerhaft an mittlere und niedrige Einkommen sowie besondere Bedarfsgruppen vermietet, sich auf wohnungswirtschaftliche Aktivitäten beschränkt und die Rendite auf maximal vier Prozent jährlich begrenzt. Darüber hinausgehende Überschüsse sollten zweckgebunden reinvestiert werden oder in einen Förderfonds für weitere gemeinnützige Bauvorhaben einfließen. Die Unternehmen müssten auf den Handel mit Wohnungen oder Unternehmensbeteiligungen sowie auf Bau, Umwandlung und den Verkauf von Eigentumswohnungen verzichten.

Im Gegenzug erhalten solche Firmen nach Vorstellung der Linksfraktion Steuererleichterungen, einen exklusiven Zugang zu Bundes-Fördermitteln für den sozialen Wohnungsbau und zur Vergabe bundeseigener Grundstücke und Liegenschaften. Einen Missbrauch der besonderen Unternehmensform wollen die Abgeordneten durch ein vierstufiges Kontrollverfahren ausschließen.

Gesetzentwurf der Linken

Das Grundrecht auf Wohnen soll nach dem Willen der Fraktion Die Linke in das Grundgesetz aufgenommen werden. Ihr Gesetzentwurf (19/16479) sieht die Schaffung eines Artikels 14a im Grundgesetz vor, der ein subjektives und einklagbares Recht auf angemessenen bezahlbaren Wohnraum beinhaltet. Der Staat soll verfassungsrechtlich zu weitergehenden Maßnahmen und Instrumenten zur Lösung des sozialen Wohnraumproblems ermächtigt werden.

Zur Verwirklichung des Rechts auf Wohnen sollen weitergehende Eingriffe – als bisher bereits möglich – in den Wohnmarkt gerechtfertigt sein. Wie es weiter in dem Entwurf heißt, soll das Recht auf Wohnen insbesondere auch der Verdrängung Einhalt gebieten. So sollen Zwangsräumungen weitestgehend eingeschränkt werden. (pez/mwo/sas/ste/22.06.2021)