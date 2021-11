Liveübertragung: Donnerstag, 11. November, 13.30 Uhr

Ohne Aussprache befasst sich der Bundestag am Donnerstag, 11. November 2021, mit einem von der CDU/CSU-Fraktion angekündigten Antrag mit dem Titel „Planungssicherheit für Familien und Kommunen - Frist für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung verlängern“. Ob über den Antrag direkt abgestimmt wird, oder ob er zur weiteren Beratung in den zuvor eingesetzten Hauptausschuss überwiesen wird, ist noch strittig. (ste/08.11.2021)