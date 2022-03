Liveübertragung: Mittwoch, 23. März, 13 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 23. März 2022, in erster Lesung eineinhalb Stunden lang den Etatentwurf 2022 des Auswärtigen Amtes. Der Einzelplan 05 des Bundeshaushalts 2022 (20/1000) sieht Ausgaben von 6,57 Milliarden Euro vor, was gegenüber 2021 (6,3 Milliarden Euro) einen Aufwuchs um 4,3 Prozent bedeutet. Bundesministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) kann mit Einnahmen von 147,79 Millionen Euro kalkulieren (2021: 200,79 Millionen Euro).

Mehr Geld für die Friedenssicherung

Mehr als die Hälfte des Etatvolumens, 3,56 Milliarden Euro, soll die Ministerin für die Sicherung von Frieden und Stabilität ausgeben können. Im vergangenen Jahr standen dafür 3,49 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon entfallen 961,9 Millionen Euro auf Leistungen an die Vereinten Nationen und im internationalen Bereich (2021: 648,03 Millionen Euro).

Für die bilaterale Zusammenarbeit und die Pflege der Auslandsbeziehungen sieht der Etat 165,08 Millionen Euro vor (2021: 211,85 Millionen Euro). Rund eine Milliarde Euro sollen für die Pflege der kulturellen Beziehungen zum Ausland bereitgestellt werden (2021: 1,08 Milliarden Euro). (vom/18.03.2022)