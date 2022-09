Liveübertragung: Donnerstag, 29. September, 12.30 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 29. September 2022, erstmals über einen Antrag mit dem Titel „Handlungsspielraum zur Rettung von Kindern vor sexuellem Missbrauch unverzüglich nutzen“, den die CDU/CSU-Fraktion angekündigt hat. Für die Aussprache sind rund 80 Minuten vorgesehen. Offen ist noch, ob der Antrag im Anschluss zur federführenden weiteren Beratung an den Rechtsausschuss oder an einen anderen Ausschuss überwiesen wird. (vom/25.09.2022)