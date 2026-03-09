Liveübertragung: Donnerstag, 19. März, 12.30 Uhr

Das Parlament berät am Donnerstag, 19. März 2026, einen von der AfD-Fraktion avisierten Antrag mit dem Titel „Energiepreisschocks durch Irankrieg ernst nehmen – Unternehmen und Verbraucher kurzfristig entlasten“. Der aktuell noch nicht vorliegende Antrag soll im Anschluss an die einstündige Debatte dem federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/09.03.2026)

