Reaktion auf Energiepreisschocks durch Irankrieg gefordert

Eine Preistafel einer Tankstelle mit aktuellen Kraftstoffpreisen für Diesel, Super E10, Super und Super Plus. Symbolbild zum Thema steigende Benzin- und Energiepreise.

Die Auswirkungen des Irankrieges auf die Energiepreise sind das Thema einer Beratung im Bundestag. (© picture alliance / HMB Media | Marco Bader)

Liveübertragung: Donnerstag, 19. März, 12.30 Uhr

Das Parlament berät am Donnerstag, 19. März 2026, einen von der AfD-Fraktion avisierten Antrag mit dem Titel „Energiepreisschocks durch Irankrieg ernst nehmen – Unternehmen und Verbraucher kurzfristig entlasten“. Der aktuell noch nicht vorliegende Antrag soll im Anschluss an die einstündige Debatte dem federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/09.03.2026)
 