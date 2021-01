Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 08.01.2021 (hib 44/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach dem Immobilienmarkt und der Mietsituation im Saarland erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/25523). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, wie sich die Angebotsmieten, die ortsüblichen Vergleichsmieten und die Wohnkostenbelastung in dem Bundesland in den vergangenen fünf Jahren entwickelt haben.