59 Straßenbauprojekte erhielten seit 2016 die Baufreigabe

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 18.01.2021 (hib 79/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesregierung listet in ihrer Antwort (19/25618) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/25184) die 59 Straßenbauprojekte des aktuell gültigen Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen auf, die seit dem Inkrafttreten des Sechsten Ausbauänderungsgesetzes am 31. Dezember 2016 eine Baufreigabe erhalten haben. Zur Beantwortung der Frage nach den aktuellen Baukosten, den Baukosten bei der erstmaligen Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan sowie den entsprechenden Baukostensteigerungen nach Baubeginn wird auf die Anlage „Verkehrswegeinvestitionen des Bundes“ zum Einzelplan 12 des Bundeshaushalts verwiesen.