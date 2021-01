72 Prozent der Unterkünfte als gut bis mittel bewertet

Verteidigung/Antwort - 26.01.2021 (hib 106/2021)

Berlin: (hib/AW) Rund 72 Prozent der Unterkünfte der Bundeswehr sind in einem guten bis mittleren Bauzustand, 28 Prozent weisen größere Mängel auf. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/25810) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/24845) mit. Im Jahr 2014 seien lediglich 53 Prozent der Unterkünfte als gut bis mittel bewertet worden und 38 Prozent hätten größere bauliche Mängel aufgewiesen. In Bremen sind die Unterkünfte nach Angaben der Bundesregierung zu 100 Prozent als gut bis mittel eingestuft worden, in Mecklenburg-Vorpommern zu 88 Prozent und in Sachsen-Anhalt zu 87 Prozent. Am schlechtesten schneiden die Unterkünfte in Hessen (67 Prozent mit großen Mängeln), Berlin (57 Prozent) und Sachsen (46 Prozent) ab.