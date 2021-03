Zahl erlaubnispflichtiger Schusswaffen

Inneres und Heimat/Antwort - 01.03.2021 (hib 258/2021)

Berlin: (hib/STO) Ende 2020 sind im Nationalen Waffenregister (NWR) insgesamt fast 5,35 Millionen erlaubnispflichtige Waffen, welche Geschosse verschießen können, und unverbaute wesentliche Waffenteile, die sich in Deutschland in Privatbesitz befinden, registriert gewesen. Wie aus der Antwort der Bundesregierung (19/26817) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/26338) weiter hervorgeht, waren im NWR zugleich mehr als 950.000 natürliche Personen mit einer Anschrift in Deutschland gespeichert, die Besitzer einer solchen Waffe oder eines solchen Waffenteils sind.