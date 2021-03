Zahl der Flüchtlinge in Deutschland

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.03.2021 (hib 258/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der in Deutschland Ende 2020 lebenden Asylberechtigten erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/26863). Auch möchte sie unter anderem wissen, wie viele nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Flüchtlinge und wie viele Flüchtlinge mit einem subsidiären Schutzstatus beziehungsweise einem Abschiebungsschutz nach Paragraph 25 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zum Jahresende 2020 in Deutschland lebten.