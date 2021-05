Finanzierungsleasing für Mittelstand sichern

Finanzen/Antwort - 12.05.2021 (hib 637/2021)

Berlin: (hib/AB) Die Bundesregierung will sich bei der Umsetzung der Basel III-Finalisierung für eine wirksame Mittelstandsfinanzierung einsetzen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/29251) auf eine Kleine Anfrage (19/28672) der FDP hervor. Sie unterstütze das Finanzierungsleasing als alternatives Finanzierungsinstrument des Mittelstands. Gemeinsam mit Frankreich spreche sich die Bundesregierung dafür aus, dass Risikogewichte für Unternehmen ohne Ratings so festgelegt werden, dass es zu keinen unverhältnismäßigen Kapitalerhöhungen bei Krediten an diese Unternehmen kommt.

Bei der Umsetzung der Basel III-Finalisierung setze sie sich für die Beibehaltung des Unterstützungsfaktors für kleine und mittlere Unternehmen ein.