AfD thematisiert Situation der Christen in Syrien

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 14.05.2021 (hib 641/2021)

Berlin: (hib/AHE) Nach der menschenrechtlichen Lage von Christen in Syrien erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/29245). Die Abgeordneten fragen unter anderem nach der Zahl der irakischen Flüchtlinge christlichen Glaubens in Syrien sowie nach der Lage der Christen in den von der Türkei besetzten Gebieten im Norden des Landes. Außerdem erkundigen sie sich nach der Zahl der Christen, die vor 2011 in Syrien lebten und wie viele das Land seither verlassen haben.