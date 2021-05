Menstruationshygieneprodukte in Entwicklungsländern

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antrag - 20.05.2021 (hib 685/2021)

Berlin: (hib/JOH) Die Bundesregierung soll nach dem Willen der FDP-Fraktion die Bereitstellung und Entwicklung von Menstruationshygieneprodukten in Entwicklungs- und Schwellenländern durch deutsche und in Entwicklungs- und Schwellenländern ansässige Unternehmen fördern. Das fordert die Fraktion in einem Antrag (19/29757), den der Bundestag heute ohne Aussprache zur weiteren Beratung an den Entwicklungsausschuss überwiesen hat. Darin spricht sich die Fraktion mit Blick auf Deutschland auch dafür aus, dass die Bundesregierung gemeinsam mit Ländern und Kommunen die kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten in öffentlichen Bildungseinrichtungen gewährleistet.