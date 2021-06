Schadstoffsanierung von Sedimenten an der Elbe

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 04.06.2021 (hib 743/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die Pilotprojekte der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zur Schadstoffsanierung von Sedimenten an der Elbe befinden sich in der Vorplanung und in Abstimmung mit den Ländern. Das erste Pilotprojekt „Hafen Mühlberg“ werde voraussichtlich noch dieses Jahr umgesetzt, heißt es in der Antwort der Bundesregierung (19/29602) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/29065).