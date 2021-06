Noch keine Pläne für Tiefseebergbau

Wirtschaft und Energie/Antwort - 29.06.2021 (hib 855/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung hegt derzeit keine Pläne für einen Einstieg in den Tiefseebergbau. Das geht aus der Antwort (19/30759) auf eine Kleine Anfrage (19/30249) der FDP-Fraktion hervor. Da aktuell Forschungsvorhaben laufen, die Umweltauswirkungen eines zukünftigen Bergbaus in der Tiefsee untersuchen, stelle sich die Frage nach einer Entscheidung für oder gegen Tiefseebergbau derzeit noch nicht, schreibt die Bundesregierung. Die Internationale Meeresbodenbehörde habe zwei Explorationslizenzen an die Bundesregierung vergeben. Für die Verlängerung der einen habe die beauftragte Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe der Behörde einen Arbeitsplan für fünf Jahre ab 19. Juli 2021 vorgelegt. Etwa die Hälfte der geplanten Explorationsarbeiten befasse sich mit dem Umweltzustand des Gebietes und der Analyse möglicher Umweltauswirkungen eines zukünftigen Tiefseebergbaus. Die zweite Lizenz laufe noch bis zum 5. Mai 2030.