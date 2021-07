Ökologische Bedeutung der Fischaufstiegsanlagen Geesthacht

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 30.06.2021 (hib 858/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die beiden Fischaufstiegsanlagen (FAA) der Staustufe Geesthacht (Schleswig-Holstein) nehmen wegen ihrer ökologischen Bedeutung eine Schlüsselstellung für das gesamte Einzugsgebiet der Elbe ein. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/30368) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/30023). Die beteiligten Bundes- und Landesbehörden hätten sich im vergangenen Jahr mit dem Unternehmen Vattenfall als Betreiber des Heizkraftwerkes Moorburg darauf verständigt, dass die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) die Heberleitungen zur Wiederherstellung der Leitströmung der FAA Nord noch im September 2020 baulich umsetzt, so dass die ab Herbst erwarteten Fischwanderungen stattfinden können. Der Betrieb der Heberleitungen, und somit die volle Funktionsfähigkeit der FAA Nord, werde durch die WSV weiter solange sichergestellt, bis die endgültige technische Lösung an der Wehrschwelle umgesetzt ist.