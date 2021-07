Zahl der Verschlusssachen in Bundesministerien

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.07.2021 (hib 865/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der zurzeit in Bundesministerien und den nachgeordneten Bereichen erfassten Verschlusssachen erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/31282). Auch fragt sie darin unter anderem, wie sich der Anteil an Verschlusssachen am Gesamtaktenbestand der Bundesministerien und den nachgeordneten Bereichen seit 2011 entwickelt hat.