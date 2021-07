Entscheidungen über Asylanträge von aus Seenot Geretteten

Inneres und Heimat/Antwort - 15.07.2021 (hib 896/2021)

Berlin: (hib/STO) Über Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über Asylanträge von aus Seenot geretteten und nach Deutschland überstellten Asylsuchenden berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/31421) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/30323). Danach wurden bei 754 Entscheidungen des BAMF in zwölf Fällen Flüchtlingsschutz und in 78 Fällen subsidiärer Schutz zuerkannt sowie in 48 Fällen ein Abschiebungsverbot festgestellt, während es in 587 Fällen zu einer Ablehnung kam und in 29 Fällen zu einer Einstellung.