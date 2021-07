Zustand der Schleusen, Wehre und Brücken in Ostdeutschland

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 20.07.2021 (hib 909/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Schleusen, Wehre und Brücken an den Bundeswasserstraßen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/31291). Die Abgeordneten wollen außerdem wissen, wie groß der Investitionsbedarf für alle Erhaltungsmaßnahmen an den Bundeswasserstraßen auf dem Gebiet der Bundesländer Berlin, Brandenburg sowie Mecklenburg-Vorpommern pro Jahr zwischen 2021 und 2025 ist.