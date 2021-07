Entwicklung bei Warenkreditversicherung

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 22.07.2021 (hib 913/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion möchte wissen, wie sich das Absicherungsvolumen in der Warenkreditversicherung in den Jahren 2019 bis 2021 entwickelt hat. Speziell interessiert die Abgeordneten in einer Kleinen Anfrage (19/31522) eine eventuelle Veränderung seit März 2020.