Maßnahmen gegen Steuervermeidung im Fokus der Linken

Finanzen/Kleine Anfrage - 23.07.2021 (hib 917/2021)

Berlin: (hib/PST) Um Fälle von legaler Steuervermeidung, in denen durch konzerninterne Zahlungen Gewinne in Niedrigsteuerländer verlagert werden, geht es in einer Kleinen Anfrage (19/31561) der Fraktion Die Linke. Die Abgeordneten wollen insbesondere wissen, was die Bundesregierung dagegen unternommen hat.