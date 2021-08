Zahl islamistischer Gefährder in Deutschland erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 04.08.2021 (hib 940/2021)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele islamistische Gefährder sich zum Ende des zweiten Quartals 2021 in Deutschland aufgehalten haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/31831) unter anderem danach, wie viele dieser Gefährder sich zu diesem Zeitpunkt in Haft oder Abschiebehaft befanden oder anderweitigen Freiheitsentziehungen beziehungsweise -beschränkungen unterlagen.