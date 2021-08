Mafiakriminalität in Deutschland

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.08.2021 (hib 953/2021)

Berlin: (hib/STO) Die „Entwicklung der italienischen Mafiakriminalität in Deutschland in den Jahren 2020/2021“ thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/31923). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, welche Aktivitäten in welchen Tätigkeitsfeldern sich aktuell bei den Mafiagruppierungen „Camorra“, „'Ndrangheta“, „Cosa Nostra“ und „Stidda“ sowie bei „apulischen Mafiavereinigungen“ feststellen lassen.