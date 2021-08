Bundesprogramm „Demokratie leben“ in Thüringen

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 13.08.2021 (hib 956/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ in Thüringen. In einer Kleinen Anfrage (19/31880) will sie unter anderem wissen, welche konkreten Projekte welcher Projektträger bislang aufgrund der im Rahmen des Programms für die Städte Erfurt, Gera, Jena, Suhl, Weimar und Eisenach und für die thüringischen Landkreise übernommenen lokalen „Partnerschaft für Demokratie“ in welcher Höhe gefördert wurden. Zudem möchte sie erfahren, welche Erfolge bislang durch die geförderten Projekte erzielt wurden.