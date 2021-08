Das „Standing Corps“ bei von Frontex koordinierten Einsätzen

Inneres und Heimat/Antwort - 23.08.2021 (hib 971/2021)

Berlin: (hib/STO) Über die Aufgaben des „Standing Corps“ bei von Frontex koordinierten Einsätzen berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/31937) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/31698). Danach bestehen diese Aufgaben „im Wesentlichen in der Wahrnehmung von grenzpolizeilichen Aufgaben zum Schutz der europäischen Außengrenzen im Sinne des Konzepts der integrierten europäischen Grenzverwaltung“. Dazu gehören Aufgaben der Grenzüberwachung an Land und auf See, Grenzkontrollen an Landgrenzübergängen sowie Flug- und Seehäfen, Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und im Bedarfsfall Unterstützung bei Seenotrettungseinsätzen, wie es in der Antwort weiter heißt.