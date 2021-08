43 DEGES-Projekte in Bremen, Hamburg und Berlin

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 24.08.2021 (hib 976/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) sind 43 Projekte auf Bundesautobahnen (BAB) und Bundesstraßen (BS) in Bundesverwaltung in Bremen, Hamburg und Berlin beauftragt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/32013) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/31605) hervor. Die DEGES nehme insbesondere die Planung, die Baudurchführungen (Bauvorbereitung und -überwachung) sowie den Grunderwerb bis hin zur Betreuung nach der Verkehrsfreigabe im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes wahr, heißt es in der Vorlage. In Bremen gibt es demnach elf Autobahnprojekte mit geplanten Projektkosten in Höhe von 1,12 Milliarden Euro, in Hamburg 21 Autobahnprojekte (7,06 Milliarden Euro) und in Berlin sieben Autobahnprojekte (1,27 Milliarden Euro).