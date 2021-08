Kein Zweifel an der Amtsführung beim Statistischen Bundesamt

Inneres und Heimat/Antwort - 26.08.2021 (hib 982/2021)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung tritt „nachdrücklich“ der Unterstellung entgegen, wonach der Präsident des Statistischen Bundesamtes in seiner Amtsführung ein System von Druck und Angst erzeuge und sein Amt nicht zum Wohl der Gemeinschaft ausübe. Die Aufgabenerfüllung des Präsidenten setze in besonders hohem Maß die Erfüllung der beamtenrechtlichen Grundpflichten voraus, heißt es in der Antwort (19/32065) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/31696) der FDP-Fraktion.

Die Bundesregierung sehe keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese Voraussetzungen auch nur ansatzweise in Zweifel gezogen werden könnten.