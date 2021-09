Präsenzlehre an Hochschulen im Wintersemester 2021/2022

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 01.09.2021 (hib 989/2021)

Berlin: (hib/DES) Um eine mögliche Rückkehr zur Präsenzlehre an Hochschulen geht es in einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/32055). Die Abgeordneten möchten unter anderem erfahren, ob und wie die Bundesregierung auf eine vollständige Rückkehr zur Präsenzlehre an Hochschulen zum kommenden Wintersemester 2021/2022 hinwirkt. Außerdem interessiert die Fragesteller, welche Folgen der Verzicht auf die Präsenzlehre seit Pandemiebeginn „auf die Qualität der Lehre, die psychische Gesundheit der Studierenden und anderer Hochschulangehöriger, auf persönliche Entwicklungsprozesse, wissenschaftliche Diskurse und den Sozialraum des Studiums“ hat.