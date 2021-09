Finanzielle Unterstützung für Afghanistan

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 22.09.2021 (hib 1031/2021)

Berlin: (hib/AHE) Nach der finanziellen Unterstützung für Afghanistan in den vergangenen 20 Jahren erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/32416). Die Bundesregierung soll Auskunft geben über die Förderung von Projekten und deren Evaluierung in diesem Zeitraum sowie dazu, ob sie ursprünglich in Aussicht gestellte Förderungen von Projekten bis zum Jahr 2024 nach der Machtergreifung der Taliban zur Verfügung zu stellen beabsichtigt.