AfD erkundigt sich nach Benin-Bronzen in Nigeria

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 10.03.2022 (hib 100/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach Artefakten aus dem historischen Königreich Benin in Sammlungen nigerianischer Museen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/850). Die Bundesregierung soll unter anderem nähere Angaben machen zu rund 500 Benin-Bronzen in nigerianischen Museumssammlungen sowie zu Lagerbedingungen in den Archiven des Nationalmuseums in Lagos. Außerdem soll sie mitteilen, welche Schlussfolgerungen sie in diesem Kontext zu der von ihr beabsichtigten Rückgabe der Benin-Bronzen zieht.