Linke will Grundnahrungsmittel „zeitgemäß“ definieren

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 06.07.2022 (hib 358/2022)

Berlin: (hib/NKI) Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag (20/2576) mit dem Titel „Grundnahrungsmittel zeitgemäß definieren“, der Donnerstag, 7. Juli 2022, im Bundestag per Überweisung im vereinfachten Verfahren an den zuständigen Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden soll, die Bundesregierung auf, zu definieren, „welche Nahrungsmittel in Deutschland üblich und damit als Grundnahrungsmittel zu werten sind“. In diese Liste seien zudem Nahrungsmittel aufzunehmen, „die aktuellen Verzehrgewohnheiten“ entsprächen, dazu zählten vor allem auch „alle Lebensmittel wie Milch- und Fleischersatzprodukte, Obstsäfte, Mineralwasser sowie Babynahrung“.