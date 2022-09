Angriffe auf NS-Gedenkstätten thematisiert

Berlin: (hib/STO) „Angriffe auf NS-Gedenkstätten“ thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/3214). Darin erkundigt sie sich danach, auf welche Gedenkstätten in der Bundesrepublik nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen fünf Jahren Angriffe erfolgten. Auch will sie unter anderem erfahren, wie die Aufklärungs- und Verurteilungsquote in den jeweiligen Straftatbeständen und Fallgruppen dieser Angriffe ist.