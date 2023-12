Berlin: (hib/STO) Über Verbindungen der Schweizer Neonazigruppe „Junge Tat“ zu rechtsextremen Gruppierungen in Deutschland berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/9511) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/9107). Danach fand etwa am 9. Februar 2023 eine Aktion von Aktivisten der „Identitären Bewegung Deutschland“ in Bayern unter Beteiligung von Akteuren der „Jungen Tat“ statt. Auch sind beispielsweise einzelne Verbindungen zwischen dem rechtsextremistischen Verein „Ein Prozent“ sowie dessen Mitgliedern zur „Jungen Tat“ bekannt, wie aus der Antwort weiter hervorgeht.