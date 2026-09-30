30. September 2026 Presse
Öffentliche Anhörungen in der Sitzungswoche vom 5. bis 9. Oktober
Montag, 5. Oktober 2026
- 11.00 Uhr: Verkehrsausschuss – Führerscheinreform(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700)
- 11.30 Uhr: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz - Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 12.15 Uhr: Ausschuss für Wirtschaft und Energie - Erneuerbare-Energien-Gesetz(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
- 14.00 Uhr: Innenausschuss - Stärkung der Cybersicherheit(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 800)
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz - Stärkung des strafrechtlichen Schutzes vor sogenannten K.-o.-Tropfen(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 14.00 Uhr: Finanzausschuss - Einführung einer Frühstartrente(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400)
- 14.30 Uhr: Ausschuss für Wirtschaft und Energie - Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
- 16.00 Uhr: Finanzausschuss - Änderung des Tabaksteuergesetzes(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400)
- 16.30 Uhr: Innenausschuss - Vereinsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 800)
- 17.00 Uhr: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz - Internationale Rechtshilfe in Strafsachen(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 17.00 Uhr: Unterausschuss Krisenprävention, strategische Vorausschau, Stabilisierung und Friedensförderung - „Initiative Nationale Risiko-Analyse“ (Interner Link)(Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
Dienstag, 6. Oktober 2026
- 8.00 Uhr: Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung - „Digitale Identitätengesetz (DIdG)“ (Interner Link)(Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
Mittwoch, 7. Oktober 2026
- 8.00 Uhr: Ausschuss für Wirtschaft und Energie - Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Synchronisierung des Anlagenzubaus mit dem Netzausbau(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200)
- 9.30 Uhr: Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit - Brennstoffemissionshandelsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700)
- 11.30 Uhr: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz - Einführung einer IP-Adressspeicherung im Strafverfahren(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz - Ärztliche Zwangsmaßnahmen im Betreuungsrecht(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 15.45 Uhr: Tourismusausschuss - Bustouristik(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600)
- 16.00 Uhr: Gesundheitsausschuss - Änderung des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300)
Freitag, 9. Oktober 2026
- 8.00 Uhr: Ausschuss für Wirtschaft und Energie - Änderung der Biomasseverordnung(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).