30. September 2026 Presse

Öffentliche Anhörungen in der Sitzungswoche vom 5. bis 9. Oktober

Montag, 5. Oktober 2026

Dienstag, 6. Oktober 2026

Mittwoch, 7. Oktober 2026

Freitag, 9. Oktober 2026

Hinweise: 
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link)