Zeit: Donnerstag, 11. November 2021, 16.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.900 (Europasaal)

Der Deutsche Bundestag wird in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag voraussichtlich einen Hauptausschuss einsetzen. Die konstituierende Sitzung ist bereits am selben Tag geplant.

Vor Beginn der konstituierenden Sitzung des Hauptausschusses, d.h. unmittelbar vor der Eröffnung der Sitzung durch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, besteht im Sitzungssaal die Gelegenheit für Auftaktbilder.

Hinweis:

Der Deutsche Bundestag tagt im Plenum und in den Ausschüssen unter Beachtung der sogenannten 3G-Regel. Grundlage hierfür ist die Allgemeinverfügung der Präsidentin vom 8. November 2021.

Alle Medienvertreter, die die definierten Bereiche betreten, müssen stets einen aktuellen 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet) bei sich führen. Das gilt insbesondere für diesen Bildtermin.

Bitte beachten Sie die weiterhin geltende Pflicht zum Tragen von medizinischen Gesichtsmasken in den Gebäuden des Deutschen Bundestages.