Hinweise für Besucherinnen und Besucher, die den Deutschen Bundestag am 5. oder 8. September 2024 besuchen werden:

Anlässlich des 75. Jahrestags des ersten Zusammentritts des Deutschen Bundestages finden am 6. und 7. September im Außenbereich der Liegenschaften ein Bürgerfest sowie am 7. September 2024 der Tag der Ein- und Ausblicke statt. Aufgrund von Auf- und Abbauarbeiten ist das Veranstaltungsgelände am 5. und 8. September 2024 nur eingeschränkt zugänglich und eine Querung sollte vermieden werden. Dies betrifft die Konrad-Adenauer-Straße vor dem Paul-Löbe-Haus, die Paul-Löbe-Allee entlang des Paul-Löbe-Hauses, das Reichstagsufer zwischen Otto-von-Bismarck-Allee und Jakob-Kaiser-Haus sowie den Friedrich-Ebert-Platz. Die betroffenen Flächen sind dem Veranstaltungsprogramm auf Seite 6 zu entnehmen.

Bitte führen Sie Ihre Buchungsbestätigung mit sich und planen Sie ausreichend Zeit für die Anreise ein. Das Reichstagsgebäude ist aus Richtung Brandenburger Tor bzw. aus westlicher Richtung über die Scheidemannstraße am einfachsten zu erreichen. Für Besucherinnen und Besucher des Paul-Löbe-Hauses wird an dessen Westseite eine Zugangsmöglichkeit eingerichtet. Hier wird eine Anreise aus Richtung Hauptbahnhof empfohlen.

Die Angebote zum Besuch beim Deutschen Bundestag sind kostenlos.

Dachterrasse und Kuppel des Reichstagsgebäudes

Die Kuppel und die Dachterrasse des Reichstagsgebäudes sind täglich für Besucher geöffnet.

Für den Besuch im Dachgartenrestaurant auf dem Reichstagsgebäude ist eine Reservierung notwendig. Plätze können per Online-Formular https://www.feinkost-kaefer.de/reservierung-reservation vorbestellt werden.

Plenarbesuch, Informationsvorträge, Führungen

Die Teilnahme an Plenarsitzungen und Informationsvorträgen auf der Besuchertribüne des Plenarsaals sowie an Führungen durch den Deutschen Bundestag ist für Einzelbesucher und Besuchergruppen möglich.

Wichtige Hinweise (Zutrittsbedingungen)

Der Besuch beim Deutschen Bundestag erfordert eine vorherige Terminbuchung. Online-Formulare für Terminanfragen finden Sie auf der Webseite zur:

Online-Anmeldung



Jeder Besucher (ab 16 Jahren) ist verpflichtet, einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass) mit sich zu führen. Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sollen ein Ausweisdokument (Schülerausweis, Reisepass oder ein ähnliches Dokument, auf dem der Name und ein Bild enthalten sind) mit sich führen.

In allen Gebäuden des Deutschen Bundestages gelten die Hausordnung sowie die Zugangs- und Verhaltensregeln des Deutschen Bundestages. Bitte beachten Sie insbesondere die Anlage 2 der Zugangs- und Verhaltensregeln. Diese enthält eine Liste der Gegenstände, die beim Besuch im Deutschen Bundestag nicht mitgeführt werden dürfen. Hierzu gehören neben Waffen und gefährlichen Gegenständen wie Messern beispielsweise auch bestimmte Werkzeuge, Trillerpfeifen, Flaschen, Reizgas- oder Pfeffersprays und Laserpointer.

(he/02.01.2024)