Der am 24. September neu gewählte Deutsche Bundestag konstituiert sich am Dienstag, 24. Oktober. Das hat Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert am Mittwoch, 4. Oktober 2017, bekannt gegeben. Die erste, konstituierende Sitzung des Parlaments in seiner 19. Wahlperiode seit 1949 beginnt um 11 Uhr im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes. Unter anderem wird das Präsidium des Bundestages gewählt.

Die konstituierende Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Nach Artikel 39 Absatz 2 hat der Bundestag nach der Bundestagswahl 30 Tage Zeit, sich zu konstituieren. Der 24. Oktober ist der letztmögliche Tag für die konstituierende Sitzung. Bundestagspräsident Norbert Lammert, der nach 37 Jahren als 37 Jahren Zugehörigkeit zum Parlament nicht wieder kandidiert hatte und dem neuen Bundestag nicht mehr angehört, bereitet in Abstimmung mit den neuen Fraktionen die erste Sitzung der 19. Wahlperiode vor. Zwar steht dieses Vorgehen nirgendwo festgeschrieben, aber sie hat sich als Gewohnheitsrecht im parlamentarischen Betrieb verfestigt.

Sitzordnung im Plenarsaal und Einbau der Sitze

Die Sitzordnung ist dabei ein kritischer Punkt. Sie soll das Kräfteverhältnis der Fraktionen wiederspiegeln. Welche Fraktionen und welche Abgeordnete wo Platz nehmen, ist aber immer auch eine politische und organisatorische Fragen. Können sich die Fraktionen nicht einigen, entscheidet der Bundestagspräsident über die Sitzordnung für die konstituierende Sitzung. Später können die Fraktionen die Sitzordnung wieder ändern, indem sie darüber erneut abstimmen.

Mit der Sitzverteilung sind aber nicht nur die Abgeordneten beschäftigt, sondern auch die Techniker der Bundestagsverwaltung. Sie bauen Stühle auf oder ab, testen Mikrofone und justieren die Akustik neu. Bis zur ersten Sitzung sind die „neuen Abgeordneten“ noch nicht im Amt: Sie sind nur gewählte Bewerber, und auch die neuen Fraktionen stehen noch nicht in der Verantwortung.



Erst mit der konstituierenden Sitzung sind sie offiziell die Vertreter der Bürgerinnen und Bürger für den 19. Deutschen Bundestag. Sollte der Bundestag vorher noch einmal tagen müssen, würden die Abgeordneten des 18. Bundestages noch einmal zusammentreten.

Alterspräsident eröffnet die Sitzung

Die Eröffnung und Leitung der ersten Sitzung des neuen Parlamentes übernimmt der Alterspräsident, bis ein neuer Bundestagspräsident gewählt ist. Der Alterspräsident ist das dienstzeitälteste Mitglied des Deutschen Bundestages. Dem Parlament am längsten gehört Dr. Wolfgang Schäuble (CDU/CSU) an, gefolgt von Dr. Hermann Otto Solms (FDP). Zu Beginn der Sitzung wird über die Tagesordnung abgestimmt wie in jeder Sitzung des Bundestages.

Damit wird auch das weitere Vorgehen an diesem Tag geregelt, denn es wird entschieden, in welcher Reihenfolge es weitergeht: Werden zuerst der neue Bundestagspräsident oder die Präsidentin und die Vertreter gewählt, oder wird erst die Geschäftsordnung, das Regelwerk für den Bundestag, beschlossen?

Wahl des Präsidiums des Bundestages

Mit der Wahl des Bundestagspräsidenten wird die Grundlage für weitere Schritte im neuen Parlament gelegt. Der neue Präsident und seine Vertreter bilden das Präsidium des Deutschen Bundestages. Sie treffen sich in Sitzungswochen regelmäßig und besprechen offene Fragen für den Bundestag. Außerdem sind sie wichtiger Teil des sogenannten Ältestenrates. Er ist das beratende Gremium des Deutschen Bundestages und unterstützt den Präsidenten.



Neben dem Bundestagspräsidenten und seinen Vertretern besteht er aus Abgeordneten aller Fraktionen. Er legt zum Beispiel die Sitzungswochen fest oder beschließt die Tagesordnungen für die Plenarsitzungen. Etwas mehr als einen Monat nach der Wahl gibt es damit ein neues Parlament mit den gewählten Abgeordneten und einem neuen Bundestagspräsidenten.

Alle weiteren Gremien des Deutschen Bundestages, wie beispielsweise die Ausschüsse, können sich erst bilden, wenn die Koalitionsverhandlungen zwischen den Parteien abgeschlossen sind. Dies kann sich über mehrere Monate hinziehen. (lau/05.10.2017)