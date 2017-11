Liveübertragung: Dienstag, 21. November, 10 Uhr

Ohne Aussprache will der Bundestag in seiner zweiten Sitzung am Dienstag, 21. November 2017, einen Hauptausschuss, einen Petitionsausschuss sowie einen Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung einsetzen. Dazu wollen alle Fraktionen mit Ausnahme der Linken einen gemeinsamen Antrag vorlegen, über den zu Beginn der Sitzung direkt abgestimmt werden soll.

Hauptausschuss wurde erstmals 2013 eingesetzt

Ein sogenannter Hauptausschuss war erstmals zu Beginn der vergangenen Wahlperiode eingesetzt worden. Er zählte damals 47 Mitglieder unter Vorsitz des damaligen Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert. Seine Aufgabe war es, stellvertretend für die noch nicht eingesetzten ständigen Ausschüsse Vorlagen zu beraten und Beschlussempfehlungen für das Plenum zu formulieren. Wegen der Dauer der Koalitionsverhandlungen hatte sich der Hauptausschuss am 28. November 2013 konstituiert. Seine Tätigkeit endete mit der Einsetzung und Konstituierung der ständigen Ausschüsse im Januar 2014. Es zeichnet sich ab, dass Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl in diesem Jahr ähnlich lange dauern können wie vor vier Jahren.

Neben dem Hauptausschuss sollen nach dem Willen der fünf Fraktionen auch ein Petitionsausschuss und ein Geschäftsordnungsausschuss eingesetzt werden. Nach Artikel 45c des Grundgesetzes obliegt dem Petitionsausschuss die Behandlung von Bitten und Beschwerden, die an den Bundestag gerichtet werden. (vom/15.11.2017)