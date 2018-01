Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier hat einen Staatsakt zur Würdigung des am 4. Januar im Alter von 85 Jahren verstorbenen früheren Bundestagspräsidenten Dr. Philipp Jenninger angeordnet. Der Staatsakt findet am Donnerstag, 18. Januar 2018, von 11 bis 12 Uhr im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes in Berlin statt. Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble und Kardinal Walter Kasper, ehemaliger Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, werden den Verstorbenen in ihren Reden würdigen.

Der Staatsakt wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Bundestagspräsident von 1984 bis 1988

Der CDU-Politiker Philipp Jenninger war von 1969 bis 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1984 bis 1988 der Präsident des Parlaments. 1991 ging er als deutscher Botschafter nach Wien, anschließend war er von 1995 bis zu seiner Pensionierung 1997 deutscher Botschafter beim Heiligen Stuhl in Rom.

Staatsakte als Form staatlichen Zeremoniells werden nur selten angeordnet. Sie sind Ausdruck höchster staatlicher Würdigung einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die sich um das deutsche Volk verdient gemacht hat. Daran wird in Anwesenheit der Vertreter der Verfassungsorgane des Bundes, der Hinterbliebenen, Weggefährten und Freunde sowie Persönlichkeiten aus Politik, Religion, Wirtschaft und Kultur erinnert. (rub/11.01.2018)

Zeit: Donnerstag, 18. Januar 2018, 11 bis 12 Uhr

Ort: Berlin, Reichstagsgebäude, Plenarsaal

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/32929 oder 32924) anmelden. Für Besucher ist die Teilnahme am Staatsakt nicht möglich.