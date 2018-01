Liveübertragung: Donnerstag, 1. Februar, 9 Uhr

Die Abgeordneten entscheiden über mehrere Gesetzentwürfe und Anträge zum Thema Familiennachzug von subsidär schutzberechtigten Flüchtlingen am Donnerstag, 1. Februar 2018. Der Hauptausschuss wird zu dem Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion (19/439), dem Gesetzentwurf der AfD-Fraktion (19/182), dem Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke (19/241) und einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/454) Beschlussempfehlungen vorlegen. Für die Debatte ist eine Dauer von einer Dreiviertelstunde vorgesehen.

Union will Aussetzung verlängern

Der Entwurf der Unionsfraktion sieht vor, die zum 16. März dieses Jahres auslaufende Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär schutzberechtigten Flüchtlingen zu verlängern.



Bis zum 31. Juli 2018 soll dann nach den Vorstellungen der Fraktion eine gesetzliche Neuregelung des Familiennachzugs erarbeitet werden.

AfD-Fraktion will Familiennachzug ausschließen

Nach dem Willen der AfD-Fraktion soll der Familiennachzug für subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge hingegen auf Dauer ausgeschlossen werden. In dem dazu vorgelegten Gesetzentwurf verweisen die Abgeordneten darauf, dass der Gesetzgeber 2016 den Anspruch auf Familiennachzug befristet bis März 2018 ausgesetzt habe. "Weder ein Wegfall dieser Befristung noch ihre Verlängerung - was in der Zukunft ebenfalls einen Wegfall bedingt - sind geeignet, die mit einem weiteren millionenfachen Nachzug Familienangehöriger eintretenden Bedrohungen von Sozialstaat, Gesellschaft, innerem Frieden und Verfassungsordnung als solcher wirksam zu begegnen", schreibt die Fraktion weiter.

"Etwaigen Sicherheitsbedenken in Bezug auf zurückgelassene Familienangehörige" könne nach den Vorstellungen der AfD-Fraktion Rechnung getragen werden, wenn diese sich „in befriedeten oder nicht umkämpften Zonen im Heimatland beziehungsweise in einem Schutzlager in einem Nachbarland aufhalten". Dort könne auch einem "Interesse an Familienzusammenführung Genüge getan werden".

Linke gegen Wartefrist bei Familiennachzug

Die geltende Warteregelung beim Familiennachzug soll nach den Willen der Fraktion Die Linke wiederum mit sofortiger Wirkung wieder aufgehoben werden. Zur Begründung verweist die Fraktion in ihrem Gesetzentwurf auf „verfassungsrechtliche, humanitäre und integrationspolitische“ Aspekte. Angesichts aktueller Überlegungen einzelner Parteien, den Familiennachzug weiter auszusetzen, benötigten die Betroffenen „ein schnelles positives Signal des Bundestages“.



Laut Linksfraktion befinden sich die noch nicht in Deutschland lebenden Angehörigen „regelmäßig in höchst prekären Lebensverhältnissen in Drittstaaten oder gar in Lebensgefahr, etwa in Syrien“, heißt es in der Vorlage weiter. Eine gelingende Integration der bereits hier lebenden Angehörigen mit Schutzstatus sei kaum möglich, „wenn ihr Leben und ihre Gedanken bestimmt sind von der Sorge um ihre engsten Familienangehörigen“. Auch handle es sich beim Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen um einen der wenigen legalen und sicheren Einreisewege für schutzbedürftige Menschen.

Grüne: Familiennachzug ermöglichen

Auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dringt darauf, den Familiennachzug auch zu subsidiär schutzberechtigten Flüchtlingen zu ermöglichen. In ihrem Antrag fordert sie, keine Initiativen zur Gesetzgebung mit dem Ziel der Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus zu ergreifen.



Vielmehr soll die Regierung der Vorlage zufolge das Personal bei den deutschen Auslandsvertretungen in den Anrainerstaaten Syriens aufstocken, "um die höhere Nachfrage nach Visa zum Familiennachzug bearbeiten zu können". (hau/24.01.2018)