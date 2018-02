Liveübertragung: Donnerstag, 22. Februar, 14.50 Uhr

Die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen setzen sich für die Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters ein. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf der Linksfraktion sowie einen Antrag der Grünen berät der Bundestag am Donnerstag, 22. Februar 2018, in 45-minütiger erster Lesung. Im Anschluss daran werden beide Vorlagen zu weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung liegt voraussichtlich beim Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung.

„Einflussnahme kontrollieren“

Mit dem Gesetzentwurf (19/15) soll, so schreibt die Linksfraktion, „Transparenz darüber hergestellt werden, welche Interessenvertretung in wessen Auftrag und mit welchem Budget auf die Gesetzgebung oder andere politische Entscheidungen einwirkt oder einzuwirken versucht“. Ziel sei es, eine öffentlich-demokratische Kontrolle der Einflussnahme der Interessen auf staatliche Entscheidungsprozesse zu ermöglichen.



Unter anderem solle der Gesetzentwurf regeln, welche Akteure welche Angaben über sich und ihre Aktivitäten zur politischen Interessenvertretung machen müssen. So ist vorgesehen, dass Anwaltskanzleien oder Agenturen, die Dienstleistungen zur politischen Interessenvertretung anbieten, Angaben zu ihren Auftraggebern und dem Umfang der Dienstleistung machen müssen. Vereine, Stiftungen und Verbände, die unter den Anwendungsbereich des angestrebten Gesetzes fallen, müssen danach unter anderem über ihren finanziellen Hintergrund Auskunft geben. Darüber hinaus werde geregelt, welche Folgen Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen haben und wie das Register geführt und organisiert wird. (sas(07.02.2018)